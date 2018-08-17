Во Франции столкнулись грузовик и автобус с детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Грузовик и автобус, перевозивший детей, столкнулись накануне вечером на автодороге А4 в департаменте Эна на севере Франции. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на L'Union.
Грузовик, перевозивший зерно, врезалась в автобус, остановившийся на полосе аварийной остановки для замены колеса. От удара грузовик упал на бок.
Автобус перевозил 28 детей - в возрасте от трех до 13 лет - и 14 взрослых.
Среди девяти пострадавших в ДТП людей, которая произошла в муниципалитете Виллер-Агрон-Эгизи, двое - 11-летняя девочка и 12-летний мальчик - получили тяжелые травмы, сообщили местные власти.
У некоторых пострадавших открытые переломы ног.
Напомним, в апреле во Франции автобус со студентами попал в ДТП.