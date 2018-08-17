У Франції зіткнулися вантажівка і автобус з дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вантажівка і автобус, який перевозив дітей, зіткнулися напередодні ввечері на автодорозі А4 у департаменті Ена на півночі Франції. У результаті ДТП постраждали дев'ять людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на L'Union.
Вантажівка, яка перевозила зерно, врізалася в автобус, що зупинився на смузі аварійної зупинки для заміни колеса. Від удару вантажівка впала на бік.
Автобус перевозив 28 дітей - віком від трьох до 13 років - і 14 дорослих.
Серед дев'яти постраждалих у ДТП людей, яка сталася у муніципалітеті Віллер-Агрон-Егізі, двоє - 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик - отримали тяжкі травми, повідомила місцева влада.
У деяких постраждалих відкриті переломи ніг.
Нагадаємо, у квітні у Франції автобус зі студентами потрапив у ДТП.
#accident de la route, Villers Agron sur l’A34, @F3Picardie pic.twitter.com/JbZ6nITAVx— France 3 Champagne-Ardenne (@France3CA) 16 августа 2018 г.