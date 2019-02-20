Во Франции проходят массовые протесты против антисемитизма
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во Франции тысячи людей вышли на улицы после того, как стало известно о надругательстве вандалов над могилами на еврейском кладбище в Эльзасе. Вечером во вторник, 19 февраля, тысячи граждан вышли на акции протеста против антисемитизма, передает УНН со ссылкой на DW.
Наибольшая акция проходит в Париже. Все акции проводятся под лозунгом "Хватит!"
В парижской демонстрации приняли участие тысячи людей, в том числе и нынешние чиновники, а также экс-президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози. Организаторами акции выступили Социалистическая партия, студенческие объединения и Католическая церковь.
Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал совершенное вандалами. По его словам, совершенное на еврейском кладбище "недостойно Республики". Хозяин Елисейского дворца также заверил, что виновных обязательно накажут. Впоследствии Макрон возложил венок на мемориале жертвам Холокоста в Париже.
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На прошлой неделе во Франции зафиксировали ряд преступлений антисемитского характера. В целом, согласно официальной статистике, наблюдается существенный рост случаев антисемитизма во Франции. Если в течение 2017 было зафиксировано 311 таких случаев, то в течение 2018 их число возросло до 541, напоминает KNA.
Как сообщал УНН, ранее надругательство над еврейскими могилами во Франции резко осудил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, признав совершенное "шокирующим" антисемитизмом, передает агентство новостей AFP. Он также призвал руководство Франции и других европейских государств занять "четкую позицию против антисемитизма".
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