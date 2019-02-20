Во Франции проходят массовые протесты против антисемитизма

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55544 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 74687 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128677 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129118 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129109 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124773 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159832 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117804 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145267 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Франции проходят массовые протесты против антисемитизма

Во Франции проходят массовые протесты против антисемитизма

Киев  •  УНН

 • 6674 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во Франции тысячи людей вышли на улицы после того, как стало известно о надругательстве вандалов над могилами на еврейском кладбище в Эльзасе. Вечером во вторник, 19 февраля, тысячи граждан вышли на акции протеста против антисемитизма, передает УНН со ссылкой на DW.

Наибольшая акция проходит в Париже. Все акции проводятся под лозунгом "Хватит!"

В парижской демонстрации приняли участие тысячи людей, в том числе и нынешние чиновники, а также экс-президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози. Организаторами акции выступили Социалистическая партия, студенческие объединения и Католическая церковь.

Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал совершенное вандалами. По его словам, совершенное на еврейском кладбище "недостойно Республики". Хозяин Елисейского дворца также заверил, что виновных обязательно накажут. Впоследствии Макрон возложил венок на мемориале жертвам Холокоста в Париже.

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На прошлой неделе во Франции зафиксировали ряд преступлений антисемитского характера. В целом, согласно официальной статистике, наблюдается существенный рост случаев антисемитизма во Франции. Если в течение 2017 было зафиксировано 311 таких случаев, то в течение 2018 их число возросло до 541, напоминает KNA.

Как сообщал УНН, ранее надругательство над еврейскими могилами во Франции резко осудил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, признав совершенное "шокирующим" антисемитизмом, передает агентство новостей AFP. Он также призвал руководство Франции и других европейских государств занять "четкую позицию против антисемитизма".

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