Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю через коментарі щодо Голокосту

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився від участі в зустрічі глав держав та урядів Вишеградської четвірки та Ізраїлю, яка відбудеться в Єрусалимі 19 лютого. Польщу на зустрічі лідерів чотирьох східноєвропейських країн та Ізраїлю представлятиме глава МЗС Яцек Чапутович. Про це в неділю, 17 лютого, повідомив речник польського уряду в ефірі телеканалу TVP, передає УНН із посиланням на DW.

Причиною відмови керівника польського уряду прибути до Єрусалима стали висловлювання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблені ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченій питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

"Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження", - заявив ізраїльський прем'єр, слова якого наводить агенція dpa.

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Ізраїльська газета Jerusalem Post навела висловлювання прем'єр-міністра Нетаньяху непрямою мовою. Вжите газетярами словосполучення натякало на причетність всього польського народу до злочинів нацистів.

Пізніше публікацію виправили, а прес-служба Нетаньяху опублікувала заяву, що його слова були неправильно витлумачені. Нетаньяху мав на увазі "окремих поляків, а не польський народ і не польську державу", наголошували в прес-службі ізраїльського прем'єра.

Незважаючи на це, 15 лютого МЗС Польщі викликало посла Ізраїлю в Варшаві, а пізніше в польському уряді повідомили, що не задоволені поясненнями ізраїльської сторони щодо хибного цитування слів Нетаньяху, нагадує інформагенція AP.

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Ухвалені в січні 2018 року поправки в польському законі про Інститут національної пам'яті призвели до бурхливої ​​дипломатичної дискусії між Ізраїлем і Варшавою. Правляча в Польщі націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка ініціювала ухвалення закону, розцінює будь-які висловлювання про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних нацистською Німеччиною, "фальсифікацією історії".

В Ізраїлі, своєю чергою, вважають, що нова норма сприятиме запереченню ролі Польщі в злочинах проти євреїв.

В історії Другої світової війни можна знайти як приклади участі поляків у знищенні польських євреїв, так і інші приклади, коли громадяни Польщі рятували своїх єврейських сусідів, а нерідко і ціною власного життя, нагадує агенція Reuters.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що через слова Нетаньяху президент Польщі погрожує перенести дипломатичну зустріч з Ізраїлю.

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