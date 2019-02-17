Премьер Польши отменил визит в Израиль из-за комментариев по Холокосту

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от участия во встрече глав государств и правительств Вышеградской четверки и Израиля, которая состоится в Иерусалиме 19 февраля. Польшу на встрече лидеров четырех восточноевропейских стран и Израиля будет представлять глава МИД Яцек Чапутович. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщил пресс-секретарь польского правительства в эфире телеканала TVP, передает УНН со ссылкой на DW.