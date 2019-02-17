Премьер Польши отменил визит в Израиль из-за комментариев по Холокосту
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от участия во встрече глав государств и правительств Вышеградской четверки и Израиля, которая состоится в Иерусалиме 19 февраля. Польшу на встрече лидеров четырех восточноевропейских стран и Израиля будет представлять глава МИД Яцек Чапутович. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщил пресс-секретарь польского правительства в эфире телеканала TVP, передает УНН со ссылкой на DW.
Причиной отказа руководителя польского правительства прибыть в Иерусалим стали высказывания премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, сделанные им в Варшаве во время международной конференции, посвященной вопросам Ближнего Востока, что состоялась 13-14 февраля. По данным израильского издания Haaretz, тогда Нетаньяху прокомментировал принятый в Польше закон, предусматривающий уголовное преследование за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.
"Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю ни одного, кто был бы осужден за подобное утверждение", - заявил израильский премьер, слова которого приводит агентство dpa.
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Израильская газета Jerusalem Post привела высказывание премьер-министра Нетаньяху косвенной речью. Употребленное газетчиками словосочетание намекало на причастность всего польского народа к преступлениям нацистов.
Позже публикацию исправили, а пресс-служба Нетаньяху опубликовала заявление, что его слова были неправильно истолкованы. Нетаньяху имел в виду "отдельных поляков, а не польский народ и не польское государство", отмечали в пресс-службе израильского премьера.
Несмотря на это, 15 февраля МИД Польши вызвало посла Израиля в Варшаве, а позже в польском правительстве сообщили, что недовольны объяснениями израильской стороны относительно ложного цитирования слов Нетаньяху, напоминает информагентство AP.
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Принятые в января 2018 года поправки в польском законе о Институт национальной памяти привели к бурной дипломатической дискуссии между Израилем и Варшавой. Правящая в Польше национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), которая инициировала принятие закона, расценивает любые высказывания о том, что польский народ или польское государство были причастны к преступлениям, совершенными нацистской Германией, "фальсификацией истории".
В Израиле, в свою очередь, считают, что новая норма будет способствовать отрицанию роли Польши в преступлениях против евреев.
В истории Второй мировой войны можно найти как примеры участия поляков в уничтожении польских евреев, так и другие примеры, когда граждане Польши спасали своих еврейских соседей, а нередко и ценой собственной жизни, напоминает агентство Reuters.
Напомним, ранее УНН сообщал, что из-за слова Нетаньяху президент Польши грозит перенести дипломатическую встречу из Израиля.