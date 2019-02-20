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У Франції відбуваються масові протести проти антисемітизму

У Франції відбуваються масові протести проти антисемітизму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Франції тисячі людей вийшли на вулиці після того, як стало відомо про наругу вандалів над могилами на єврейському цвинтарі в Ельзасі. Ввечері у вівторок, 19 лютого, тисячі громадян вийшли на акції протесту проти антисемітизму, передає УНН із посиланням на DW.

Найбільша акція відбувається в Парижі. Всі акції проводяться під гаслом “Досить!”

У паризькій демонстрації взяли участь тисячі людей, у тому числі й нинішні урядовці, а також екс-президенти Франції Франсуа Олланд та Ніколя Саркозі. Організаторами акції виступили Соціалістична партія, студентські об’єднання та Католицька церква.

Раніше чинний президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував скоєне вандалами. За його словами, вчинене на єврейському цвинтарі “негідне Республіки”. Господар Єлисейського палацу також запевнив, що винних неодмінно покарають. Згодом Макрон поклав вінок на меморіалі жертвам Голокосту в Парижі.

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Минулого тижня у Франції зафіксували низку злочинів антисемітського характеру. Загалом, згідно з офіційною статистикою, спостерігається істотне зростання випадків антисемітизму у Франції. Якщо впродовж 2017 року було зафіксовано 311 таких випадків, то протягом 2018 року їхня кількість зросла до 541, нагадує KNA.

Як повідомляв УНН, раніше наругу над єврейськими могилами у Франції різко засудив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, визнавши скоєне “шокуючим” антисемітизмом, передає агенція новин AFP. Він також закликав керівництво Франції та інших європейських держав зайняти “чітку позицію проти антисемітизму”.

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