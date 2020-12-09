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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 19203 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 33884 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 52877 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 76837 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106084 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110608 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Во Франции еще 5 человек задержаны в связи с убийством учителя под Парижем

Во Франции еще 5 человек задержаны в связи с убийством учителя под Парижем

Киев  •  УНН

 • 9332 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Еще 5 человек во Франции были задержаны в связи с громким убийством под Парижем учителя лицея. Пять молодых людей родом из Чечни в возрасте от 18 до 21 года подозревают в том, что они поддерживали телефонный контакт с нападающим, сообщило информагентство AFP во вторник, 8 декабря, со ссылкой на представителей органов юстиции, передает УНН.

Согласно законодательству, подозреваемые по уголовному преследованию могут находиться под стражей до 96 часов.

Фигурантами расследования в связи с убийством является уже 14 человек. Среди них есть и несовершеннолетние.

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками “Аллаху акбар!” напал вооруженный кухонным ножом молодой выходец из Чечни и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. Его похоронили в Чечне в начале декабря.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. После нападения открыто более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете. Полиция провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов.

Демонстрации в городах Франции в память об убитом преподавателе собрали тысячи участников. Пати был посмертно награжден орденом Почетного легиона.

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