Во Франции еще 5 человек задержаны в связи с убийством учителя под Парижем

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Еще 5 человек во Франции были задержаны в связи с громким убийством под Парижем учителя лицея. Пять молодых людей родом из Чечни в возрасте от 18 до 21 года подозревают в том, что они поддерживали телефонный контакт с нападающим, сообщило информагентство AFP во вторник, 8 декабря, со ссылкой на представителей органов юстиции, передает УНН.