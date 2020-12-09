Во Франции еще 5 человек задержаны в связи с убийством учителя под Парижем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Еще 5 человек во Франции были задержаны в связи с громким убийством под Парижем учителя лицея. Пять молодых людей родом из Чечни в возрасте от 18 до 21 года подозревают в том, что они поддерживали телефонный контакт с нападающим, сообщило информагентство AFP во вторник, 8 декабря, со ссылкой на представителей органов юстиции, передает УНН.
Согласно законодательству, подозреваемые по уголовному преследованию могут находиться под стражей до 96 часов.
Фигурантами расследования в связи с убийством является уже 14 человек. Среди них есть и несовершеннолетние.
47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками “Аллаху акбар!” напал вооруженный кухонным ножом молодой выходец из Чечни и обезглавил преподавателя.
Нападавший был застрелен полицией. Его похоронили в Чечне в начале декабря.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. После нападения открыто более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете. Полиция провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов.
Демонстрации в городах Франции в память об убитом преподавателе собрали тысячи участников. Пати был посмертно награжден орденом Почетного легиона.