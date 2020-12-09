У Франції ще 5 осіб затримано в зв'язку з убивством вчителя під Парижем

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ще 5 осіб у Франції були затримані у зв’язку з гучним вбивством під Парижем вчителя ліцею. П’ятьох молодих людей родом з Чечні у віці від 18 до 21 року підозрюють в тому, що вони підтримували телефонний контакт з нападником, повідомило інформагентство AFP у вівторок, 8 грудня, з посиланням на представників органів юстиції, передає УНН.