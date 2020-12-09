У Франції ще 5 осіб затримано в зв'язку з убивством вчителя під Парижем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ще 5 осіб у Франції були затримані у зв’язку з гучним вбивством під Парижем вчителя ліцею. П’ятьох молодих людей родом з Чечні у віці від 18 до 21 року підозрюють в тому, що вони підтримували телефонний контакт з нападником, повідомило інформагентство AFP у вівторок, 8 грудня, з посиланням на представників органів юстиції, передає УНН.
Відповідно до законодавства, підозрювані по кримінальному переслідуванню можуть перебувати під вартою до 96 годин.
Фігурантами розслідування в зв’язку з вбивством є вже 14 осіб. Серед них є і неповнолітні.
47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в журналі Charlie Hebdo. 16 жовтня в вагоні метро на Паті з криками “Аллаху акбар!” напав озброєний кухонним ножем молодий виходець із Чечні і обезголовив викладача.
Нападник був застрелений поліцією. Його поховали в Чечні на початку грудня.
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Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад на вчителя ісламістським терактом. Розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції. Після нападу відкрито понад 80 розслідувань за фактом розпалювання ненависті в інтернеті. Поліція провела рейди і обшуки вдома у десятків підозрюваних радикальних ісламістів.
Демонстрації в містах Франції в пам’ять про вбитого викладача зібрали тисячі учасників. Паті був посмертно нагороджений орденом Почесного легіону.