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У Франції ще 5 осіб затримано в зв'язку з убивством вчителя під Парижем

У Франції ще 5 осіб затримано в зв'язку з убивством вчителя під Парижем

Київ • УНН

 • 9344 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ще 5 осіб у Франції були затримані у зв’язку з гучним вбивством під Парижем вчителя ліцею. П’ятьох молодих людей родом з Чечні у віці від 18 до 21 року підозрюють в тому, що вони підтримували телефонний контакт з нападником, повідомило інформагентство AFP у вівторок, 8 грудня, з посиланням на представників органів юстиції, передає УНН.

Відповідно до законодавства, підозрювані по кримінальному переслідуванню можуть перебувати під вартою до 96 годин.

Фігурантами розслідування в зв’язку з вбивством є вже 14 осіб. Серед них є і неповнолітні.

47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в журналі Charlie Hebdo. 16 жовтня в вагоні метро на Паті з криками “Аллаху акбар!” напав озброєний кухонним ножем молодий виходець із Чечні і обезголовив викладача.

Нападник був застрелений поліцією. Його поховали в Чечні на початку грудня.

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Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад на вчителя ісламістським терактом. Розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції. Після нападу відкрито понад 80 розслідувань за фактом розпалювання ненависті в інтернеті. Поліція провела рейди і обшуки вдома у десятків підозрюваних радикальних ісламістів.

Демонстрації в містах Франції в пам’ять про вбитого викладача зібрали тисячі учасників. Паті був посмертно нагороджений орденом Почесного легіону.

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