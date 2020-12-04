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У Франції після атак ісламістів перевірять близько 80 мечетей

У Франції після атак ісламістів перевірять близько 80 мечетей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Глава МВС Франції Жеральд Дарманен анонсував перевірку 76 мечетей і назвав її "безпрецедентною акцією". Після перевірок деякі мечеті можуть закрити. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

"У Франції перевірять 76 мечетей і місць для молитов після нещодавньої серії нападів ісламістів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Він назвав цю перевірку "масштабною та безпрецедентною акцією". Під час цієї акції мечеті будуть "перевірені і закриті, де це необхідно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в оточенні міністра підтвердили інформацію газети Le Figaro, що під посилений контроль будуть взяті 16 мечетей та місць для молитов у Парижі та ще 60 мечетей у різних французьких регіонах.

За даними ЗМІ, які посилаються на джерела з оточення глави МВС Франції, ці мечеті чинили опір закриттю або у них виступали з проповідями імами, які проповідували ненависть, або могли становити загрозу для безпеки.

При цьому Дарманен наголосив, що не йдеться про "загальну радикалізацію" французьких мусульман.

"Майже всі мусульмани Франції поважають закони республіки", - сказав він, передає інформагенція AFP.

За його словами, 76 підозрілих мечетей - це лише незначна частина із загалом близько 2600 мечетей у Франції. Країна має найбільшу спільноту мусульман в Європі, де, за оцінками, їх налічується 5 мільйонів.

Нагадаємо, уряд Франції посилив жорсткі заходи щодо ісламістів після нападу у церкві у Ніцці, жертвами якого стали троє людей, та вбивства вчителя Самюеля Паті поблизу Парижа.

Як повідомлялося раніше в УНН, Макрон на тлі серії атак вимагає ухвалення хартії для протистояння ісламізму.

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