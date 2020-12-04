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Во Франции после атак исламистов проверят около 80 мечетей

Во Франции после атак исламистов проверят около 80 мечетей

Киев  •  УНН

 • 11739 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен анонсировал проверку 76 мечетей и назвал ее "беспрецедентной акцией". После проверок некоторые мечети могут закрыть. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Во Франции проверят 76 мечетей и мест для молитв после недавней серии нападений исламистов. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он назвал эту проверку "масштабной и беспрецедентной акцией". Во время этой акции мечети будут "проверены и закрыты, где это необходимо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в окружении министра подтвердили информацию газеты Le Figaro, что под усиленный контроль будут взяты 16 мечетей и мест для молитв в Париже и еще 60 мечетей в разных французских регионах.

По данным СМИ, которые ссылаются на источники из окружения главы МВД Франции, эти мечети сопротивлялись закрытию или в них выступали с проповедями имамы, которые проповедовали ненависть, или могли представлять угрозу для безопасности.

При этом Дарманен подчеркнул, что речь идет об "общей радикализации" французских мусульман.

"Почти все мусульмане Франции уважают законы республики", - сказал он, передает информагентство AFP.

По его словам, 76 подозрительных мечетей - это лишь незначительная часть из всего около 2600 мечетей во Франции. Страна имеет наибольшее сообщество мусульман в Европе, где, по оценкам, их насчитывается 5 млн.

Напомним, правительство Франции усилило жесткие меры в отношении исламистов после нападения в церкви в Ницце, жертвами которого стали три человека, и убийства учителя Самюэля Пати близ Парижа.

Как сообщалось ранее в УНН, Макрон на фоне серии атак требует принятия хартии для противостояния исламистам.

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