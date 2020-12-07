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У Чечні поховали нападника, який обезголовив вчителя у Франції: у Кремлі прокоментували подію

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Урус-Мартанівському районі Чечні поховали 18-річного Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, якого вбили у Франції після того, як він обезголовив під Парижем викладача Самюеля Паті. Перші повідомлення про похорон з’явилися 6 грудня о соцмережах, пише УНН з посиланням на Baza і інші ЗМІ РФ.

Похорон відбувся 5 грудня в селі Шалажі, яке закрили на карантин після того, як туди привезли тіло Анзорова, повідомив опозиційний чеченській владі Telegram-канал 1ADAT. У село пропускали тільки тих, хто там прописаний. “У сусідніх селах досі затори через велику кількість бажаючих відвідати похорон”, — повідомив 1ADAT ввечері 6 грудня.

У мережі поширили відеозаписи, зняті під час похорону. У Telegram 1ADAT розмістили три ролики з церемонії прощання. На записах люди супроводжують тіло Анзорова, огорнуте в зелену тканину.

У церемонії, як повідомляє Baza, брали участь близько 200 осіб — це рідні та близькі сімейства Анзорових. Baza також повідомила, що в селі вжили особливих заходів безпеки — в його околицях чергували 65 поліцейських.

За даними “Фонтанки”, родичі Анзорова привезли тіло убитого чеченця в Шалажі через Туреччину.

Пізніше в Кремлі прокоментували дану інформацію. Як повідомляло федеральне агентство ТАСС — Кремль однозначно засуджує теракт вихідця з Чечні, який убив вчителя Самюеля Паті у Франції. Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що не знає, чи був дійсно виходець із Чечні похований в республіці.

“Я не маю інформації щодо того, чи були ці похорони, наскільки достовірна інформація про те, що вони були і як вони пройшли”, — сказав представник Кремля. “Єдине, що можна сказати з упевненістю, — безумовно йдеться про терористичний акт, який не підлягає нічому, окрім як глибокого засудження і неприйняття”, — заявив Пєсков.

“Тут тема абсолютно однозначна: мова йде про вбивцю, мова йде про терориста. І діяння його абсолютно засуджуються і є неприйнятними. Це вичерпна оцінка цієї ситуації”, — сказав прес-секретар президента Росії, відповідаючи на питання, наскільки ця тема може стати предметом розгляду в Кремлі і розмови з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

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