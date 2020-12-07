В Чечне похоронили напавшего, обезглавившего учителя во Франции: в Кремле прокомментировали событие

Похороны прошли 5 декабря в селе Шалажи, которое закрыли на карантин после того, как туда привезли тело Анзорова, сообщил оппозиционный чеченским властям Telegram-канал 1ADAT. В село пропускали только тех, кто там прописан. “В соседних селах до сих пор пробки из-за большого количества желающих посетить похороны”, — сообщил 1ADAT вечером 6 декабря.

В сети распространили видеозаписи, снятые во время похорон. В Telegram 1ADAT разместили три ролика с церемонии прощания. На записях люди сопровождают тело Анзорова, обернутое в зеленую ткань.

В церемонии, как сообщает Baza, участвовали около 200 человек — это родные и близкие семейства Анзоровых. Baza также сообщила, что в селе приняли особые меры безопасности — в его окрестностях дежурили 65 полицейских.

По данным “Фонтанки”, родственники Анзорова привезли тело убитого чеченца в Шалажи через Турцию.

Позже в Кремле прокомментировали данную информацию. Как сообщало федеральное агентство ТАСС — Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего учителя Самюэля Пати во Франции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не знает, был ли действительно выходец из Чечни похоронен в республике.

“Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли”, — сказал представитель Кремля. “Единственное, что можно сказать с уверенностью, — безусловно речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию”, — заявил Песков.

“Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце, речь идет о террористе. И деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации”, — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос, насколько эта тема может стать предметом рассмотрения в Кремле и разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.