Во Франции расследуют случай появления дрона над резиденцией Макрона

“Ведется расследование в связи с полетом беспилотника”, — говорится в заявлении. Представитель Елисейского дворца не уточнил при этом, был беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО, которая защищает президентскую резиденцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой прибыли в форт Брегансон в минувшую пятницу. В этот же день состоялась встреча и переговоры Макрона с британским премьер-министром Терезой Мэй. Ожидается, что в ходе своего летнего отдыха Макрон пробудет в Брегансон 15 дней. Как отмечает AFP, Макрона до сих пор не сделал выхода из старинной крепости в соседний город Борм-ле-Мимоза, где в прошлые годы общались с жителями многие его предшественники — президенты Франсуа Олланд, Николя Саркози, Жак Ширак, Валери Жискар д’Эсте и Жорж Помпиду.

Напомним, покушение на Мадуро с использованием нескольких беспилотников со взрывчаткой было совершено в момент, когда глава государства выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены. Семеро сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали.