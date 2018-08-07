У Франції розслідують випадок появи дрона над резиденцією Макрона

“Ведеться розслідування в зв’язку з польотом безпілотника”, — йдеться в заяві. Представник Єлисейського палацу не уточнив при цьому, чи був безпілотний літальний апарат збитий системою ППО, що захищає президентську резиденцію.

Президент Франції Еммануель Макрон разом з дружиною прибули в форт Брегансон у минулу п’ятницю. В цей же день відбулася зустріч і переговори Макрона з британським прем’єр-міністром Терезою Мей. Очікується, що в ході свого літнього відпочинку Макрон пробуде в Брегансон 15 днів. Як зазначає AFP, Макрон до сих пір не зробив виходу із старовинної фортеці в сусіднє місто Борм-ле-Мімоза, де в минулі роки спілкувалися з жителями багато його попередників — президенти Франсуа Олланд, Ніколя Саркозі, Жак Ширак, Валері Жискар д’есте і Жорж Помпіду.

Нагадаємо, замах на Мадуро з використанням декількох безпілотників зі вибухівкою було скоєно в момент, коли глава держави виступав в Каракасі на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Безпілотники були знешкоджені. Семеро співробітників силових структур отримали поранення, Мадуро і члени вищого керівництва країни не постраждали.