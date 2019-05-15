Во Франции начался 72-й Каннский кинофестиваль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Последние достижения мирового кинематографа представлены в программе 72-го международного Каннского фестиваля. Этот форум открылся во вторник вечером, в нем принимают участие ведущие режиссеры, сценаристы, актеры из 39 стран, передает УНН со ссылкой на официальный сайт события.
Жители и гости города, население которого возросло в эти дни вдвое, заблаговременно заняли позиции на подступах к фестивальному дворцу. Обладатели приглашений на церемонию старались подольше задержаться на каннской лестнице. У входа в зал “Луи Люмьер”, названный так в честь одного из основателей кинематографа, участников церемонии встречал генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.
Открыли программу Джим Джармуш и его новый фильм “Мертвые не умирают” (The Dead Don’t Die). Среди наград американского режиссера премия “За лучшее творческое достижение”, которой он был отмечен в 1989 году за фильм “Таинственный поезд” (Mystery Train).
Напоминаем, Украина в Каннах представят два фильма.