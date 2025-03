У Франції розпочався 72-й Каннський кінофестиваль

Жителі і гості міста, населення якого зросло в ці дні вдвічі, завчасно зайняли позиції на підступах до фестивального палацу. Володарі запрошень на церемонію намагалися подовше затриматися на каннських сходах. Біля входу в зал “Луї Люм’єр”, названий так на честь одного із засновників кінематографа, учасників церемонії зустрічав генеральний директор фестивалю Тьєррі Фремо.

Відкрили програму Джим Джармуш і його новий фільм “Мертві не вмирають” (The Dead Do not Die). Серед нагород американського режисера премія “За краще творче досягнення”, якої він був відзначений в 1989 році за фільм “Таємничий поїзд” (Mystery Train).

Нагадуємо, Україну у Каннах представлять два фільми.