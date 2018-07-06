Во Франции протестуют против полицейского насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во французском Нанте продолжаются протесты, начавшиеся в ответ на убийство полицейскими 22-летнего выходца из семьи мигрантов. Об этом сообщает УНН со сылкой Анадолу.
Cотрудники полиции Нанта 3 июля остановили машину, за рулем которой находился Абубакар Фофана. Документы мужчины показались полицейским "подозрительными" и они "получили приказ" привезти его в комиссариат. После этого мужчина, якобы, умышленно дал задний ход, "задев полицейского".
В ответ на это "коллега (пострадавшего) полицейского", выстрелил в мужчину, пуля попала ему в шею и он вскоре скончался.
При этом свидетели заявляют, что выстрел был не один и стрелять "не было необходимости".
В прокуратуре Нанта сообщили, что по делу начато расследование.
Однако напряженность в городе не спала. По призыву семьи Фофана в квартале Бреил был организован марш протеста с участием тысячи человек.
Общественный транспорт в городе работает с перебоями.
Участники акции выкрикивали лозунги "Справедливость для Абду".
Напомним, ранее в Бельгии задержали трех человек по подозрению и подготовке взрыва на конференции оппозиционной к власти Ирана Организации моджахедов иранского народа.