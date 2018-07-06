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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 90188 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Во Франции протестуют против полицейского насилия

Во Франции протестуют против полицейского насилия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Во французском Нанте продолжаются протесты, начавшиеся в ответ на убийство полицейскими 22-летнего выходца из семьи мигрантов. Об этом сообщает УНН со сылкой Анадолу.

Cотрудники полиции Нанта 3 июля остановили машину, за рулем которой находился Абубакар Фофана. Документы мужчины показались полицейским "подозрительными" и они "получили приказ" привезти его в комиссариат. После этого мужчина, якобы, умышленно дал задний ход, "задев полицейского".

В ответ на это "коллега (пострадавшего) полицейского", выстрелил в мужчину, пуля попала ему в шею и он вскоре скончался.

При этом свидетели заявляют, что выстрел был не один и стрелять "не было необходимости".

В прокуратуре Нанта сообщили, что по делу начато расследование.

Однако напряженность в городе не спала. По призыву семьи Фофана в квартале Бреил был организован марш протеста с участием тысячи человек.

Общественный транспорт в городе работает с перебоями.

Участники акции выкрикивали лозунги "Справедливость для Абду".

Напомним, ранее в Бельгии задержали трех человек по подозрению и подготовке взрыва на конференции оппозиционной к власти Ирана Организации моджахедов иранского народа.

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