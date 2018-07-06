У Франції протестують проти поліцейського насильства

Співробітники поліції Нанта 3 липня зупинили машину, за кермом якої перебував Абубакар Фофана. Документи чоловіка здалися поліцейським "підозрілими" і вони "отримали наказ" привезти його в комісаріат. Після цього чоловік, нібито, навмисне дав задній хід, "зачепивши поліцейського".

У відповідь на це "колега (потерпілого) поліцейського", вистрілив у чоловіка, куля потрапила йому в шию і він незабаром помер.

При цьому свідки заявляють, що постріл був не один і стріляти "не було необхідності".

У прокуратурі Нанта повідомили, що у справі розпочато розслідування.

Однак напруженість в місті не спала. На заклик сім'ї Фофана в кварталі Бреіл був організований марш протесту за участю тисяч чоловік.

Громадський транспорт в місті працює з перебоями.

Учасники акції вигукували гасла "Справедливість для Абду".

Нагадаємо, раніше в Бельгії затримали трьох осіб за підозрою і підготовці вибуху на конференції опозиційної до влади Ірану Організації моджахедів іранського народу.