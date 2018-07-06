У Франції протестують проти поліцейського насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У французькому Нанті тривають протести, що почалися у відповідь на вбивство поліцейськими 22-річного вихідця з родини мігрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням Анадолу.
Співробітники поліції Нанта 3 липня зупинили машину, за кермом якої перебував Абубакар Фофана. Документи чоловіка здалися поліцейським "підозрілими" і вони "отримали наказ" привезти його в комісаріат. Після цього чоловік, нібито, навмисне дав задній хід, "зачепивши поліцейського".
У відповідь на це "колега (потерпілого) поліцейського", вистрілив у чоловіка, куля потрапила йому в шию і він незабаром помер.
При цьому свідки заявляють, що постріл був не один і стріляти "не було необхідності".
У прокуратурі Нанта повідомили, що у справі розпочато розслідування.
Однак напруженість в місті не спала. На заклик сім'ї Фофана в кварталі Бреіл був організований марш протесту за участю тисяч чоловік.
Громадський транспорт в місті працює з перебоями.
Учасники акції вигукували гасла "Справедливість для Абду".
Нагадаємо, раніше в Бельгії затримали трьох осіб за підозрою і підготовці вибуху на конференції опозиційної до влади Ірану Організації моджахедів іранського народу.