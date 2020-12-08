Во Франции прокуратура требует посадить Саркози
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во Франции прокуратура требует, чтобы бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции, лишили свободы на четыре года, передает УНН со ссылкой на телеканал BFMTV.
СМИ уточняет, что прокуроры требуют для Саркози 4 года тюремного заключения, два из которых условно.
Издание напоминает, что судебное разбирательство по делу началось в конце ноября.
Как сообщал УНН, нынешнее рассмотрение носит беспрецедентный для французского политического мира характер. Впервые в истории современной Франции бывший глава государства предстает перед судом по подозрению в коррупции и торговли влиянием. Из всех президентов Пятой Республики суду ранее был поддан только Жак Ширак, признанный затем в 2011 году виновным в создании фиктивных рабочих мест в период его пребывания на посту мэра Парижа.
Относительно Саркози речь идет о так называемом "деле о прослушивании телефонных переговоров". Его фигурантами, кроме Саркози, также является его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Кассационного суда Жильбер Азибер.