У Франції прокуратура вимагає посадити Саркозі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Франції прокуратура вимагає, аби колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого звинувачують в корупції, позбавили волі на чотири роки, передає УНН із посиланням на телеканал BFMTV.
ЗМІ уточнює, що прокурори вимагають для Саркозі 4 роки тюремного ув'язнення, два з яких умовно.
Видання нагадує, що судовий розгляд у справі почався в кінці листопада.
Як повідомляв УНН, нинішній розгляд носить безпрецедентний для французького політичного світу характер. Вперше в історії сучасної Франції колишній глава держави постає перед судом за підозрою в корупції і торгівлі впливом. З усіх президентів П’ятої Республіки під суд раніше був відданий лише Жак Ширак, визнаний потім в 2011 році винним у створенні фіктивних робочих місць в період його перебування на посаді мера Парижа.
Відносно Саркозі йдеться про так звану “справу про прослуховування телефонних переговорів”. Його фігурантами, крім Саркозі, є також його адвокат Тьєррі Ерзог і колишній суддя Касаційного суду Жильбер Азібер.