У Франції прокуратура вимагає посадити Саркозі

ЗМІ уточнює, що прокурори вимагають для Саркозі 4 роки тюремного ув'язнення, два з яких умовно.

Видання нагадує, що судовий розгляд у справі почався в кінці листопада.

Як повідомляв УНН, нинішній розгляд носить безпрецедентний для французького політичного світу характер. Вперше в історії сучасної Франції колишній глава держави постає перед судом за підозрою в корупції і торгівлі впливом. З усіх президентів П’ятої Республіки під суд раніше був відданий лише Жак Ширак, визнаний потім в 2011 році винним у створенні фіктивних робочих місць в період його перебування на посаді мера Парижа.

Відносно Саркозі йдеться про так звану “справу про прослуховування телефонних переговорів”. Його фігурантами, крім Саркозі, є також його адвокат Тьєррі Ерзог і колишній суддя Касаційного суду Жильбер Азібер.