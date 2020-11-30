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У Парижі відновився суд над експрезидентом Ніколя Саркозі

У Парижі відновився суд над експрезидентом Ніколя Саркозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Виправний суд Парижа відновив в понеділок процес над колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі. Про це повідомив телеканал BFM, пише УНН.

Даний судовий розгляд було перервано в перший же його день, 23 листопада, так як колишній високопоставлений співробітник Касаційного суду Франції Жильбер Азібер, який проходить по цій справі, подав клопотання, в якому вказав, що в зв’язку з проблемами зі здоров’ям, зокрема кардіологічним захворюванням, прибуття в Париж з Бордо в умовах епідемії коронавірусу є для нього вкрай небезпечним. Судовий медичний експерт обстежив Азібера і доповів суду, що стан здоров’я дозволяє підсудному бути в залі засідання. Тепер підсудний буде кожен день, в ході перерви в засіданні, проходити медичну перевірку.

Як підкреслює агентство AFP, нинішнє розгляд носить безпрецедентний для французького політичного світу характер. Вперше в історії сучасної Франції колишній глава держави постає перед судом за підозрою в корупції і торгівлі впливом. З усіх президентів П’ятої Республіки під суд раніше був відданий лише Жак Ширак, визнаний потім в 2011 році винним у створенні фіктивних робочих місць в період його перебування на посаді мера Парижа.

Відносно Саркозі йдеться про так звану “справу про прослуховування телефонних переговорів”. Його фігурантами, крім Саркозі, є також його адвокат Тьєррі Ерзог і колишній суддя Касаційного суду Жильбер Азібер.

Як встановило слідство, Саркозі через свого адвоката обіцяв допомогу Азіберу в отриманні посади в Монако в обмін на конфіденційну інформацію про інше розслідуванні, яке стосується справи про можливе незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі 2007 року з боку спадкоємиці французької компанії L’Oreal Ліліан Бетанкур. Слідство має в своєму розпорядженні численні записи перехоплених телефонних переговорів Саркозі на цю тему.

Сам 65-річний Саркозі на відкритті процесу 23 листопада кваліфікував прагнення юстиції провести даний розгляд як “скандал, який залишиться в історії країни”. При цьому він запевнив суд, що “виконає щодо нього свої зобов’язання”. Саркозі — перший президент, який був з’явився до суду; Жан Ширак ігнорував виклики, пославшись на стан здоров’я. Виступаючи в понеділок на поновленні слухань Саркозі назвав “ганьбою” “переслідування його протягом уже шести років”.

Захист Саркозі виступив в понеділок з вимогою припинити судовий процес. При цьому він стверджує, що в ході слідства були допущені великі процедурні порушення, зокрема при зборі доказів щодо нібито існуючої провини Саркозі.

Судовий процес триватиме три тижні. Саркозі може загрожувати до десяти років в’язниці і штраф до одного мільйона євро. Тьєррі Ерзог, який проходив у справі експрезидента і суддя Касаційного суду Жильбер Азібер звинувачуються в розголошенні професійної таємниці.

Affaire des “écoutes”: Nicolas Sarkozy dénonce des “infamies” à la reprise de son procès https://t.co/Fwmy2alAzm pic.twitter.com/1dze5on2Fg

— BFMTV (@BFMTV) November 30, 2020

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