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В Париже возобновился суд над экс-президентом Николя Саркози

В Париже возобновился суд над экс-президентом Николя Саркози

Киев  •  УНН

 • 10283 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Исправительный суд Парижа возобновил в понедельник процесс над бывшим президентом Франции Николя Саркози. Об этом сообщил телеканал BFM, пишет УНН.

Данное судебное разбирательство было прервано в первый же его день, 23 ноября, так как проходящий по этому делу бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Франции Жильбер Азибер подал ходатайство, в котором указал, что в связи с проблемами со здоровьем, в частности кардиологическим заболеванием, прибытие в Париж из Бордо в условиях эпидемии коронавируса является для него крайне опасным. Судебный медицинский эксперт обследовал Азибера и доложил суду, что состояние здоровья позволяет подсудимому являться в зал заседания. Теперь подсудимый будет каждый день, в ходе перерыва в заседании, проходить медицинскую проверку.

Как подчеркивает агентство AFP, нынешнее разбирательство носит беспрецедентный для французского политического мира характер. Впервые в истории современной Франции бывший глава государства предстает перед судом по подозрению в коррупции и торговле влиянием. Из всех президентов Пятой Республики под суд ранее был отдан лишь Жак Ширак, признанный затем в 2011 году виновным в создании фиктивных рабочих мест в период его нахождения на посту мэра Парижа.

В отношении Саркози речь идет о так называемом “деле о прослушивании телефонных переговоров”. Его фигурантами, кроме Саркози, являются также его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Кассационного суда Жильбер Азибер.

Как установило следствие, Саркози через своего адвоката обещал помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L’Oreal Лилиан Беттанкур. Следствие располагает многочисленными записями перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.

Сам 65-летний Саркози на открытии процесса 23 ноября квалифицировал стремление юстиции провести данное разбирательство как “скандал, который останется в истории страны”. При этом он заверил суд, что “выполнит в отношении него свои обязательства”. Саркози — первый президент, явившийся в суд; Жан Ширак игнорировал вызовы, сославшись на состояние здоровья. Выступая в понедельник на возобновлении слушаний Саркози назвал “позором” “преследование его в течение уже шести лет”.

Защита Саркози выступила в понедельник с требованием прекратить судебный процесс. При этом она утверждает, что в ходе следствия были допущены крупные процедурные нарушения, в частности при сборе доказательств в отношении якобы существующей вины Саркози.

Судебный процесс продлится три недели. Саркози может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро. Проходящие по делу экс-президента Тьерри Эрзог и судья Кассационного суда Жильбер Азибер обвиняются в разглашении профессиональной тайны.

Affaire des “écoutes”: Nicolas Sarkozy dénonce des “infamies” à la reprise de son procèshttps://t.co/Fwmy2alAzm pic.twitter.com/1dze5on2Fg

— BFMTV (@BFMTV) November 30, 2020

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