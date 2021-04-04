Во Франции избили и ограбили местного миллионера Бернара Тапи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Бывшего президента клуба "Олимпик", экс-депутата Европарламента, бизнесмена и политика Бернара Тапи избили и ограбили во Франции. Кроме того, преступники также избили и жену общественного деятеля. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFM tv.
Детали
По имеющейся информации, четыре злоумышленника проникли в дом к Тапи, пока бизнесмен с женой спали. Жилье миллионера располагается на юго-востоке от Парижа, в департаменте Сена и Марна. Преступники связали мужчину и его жену, нанеся им несколько ударов. Затем они ограбили дом и скрылись. Тапи с женой смогли вызвать врачей.
Медики осмотрели Бернара Тапи и его жену, но решили не госпитализировать их. Травмы не были тяжелыми.
Следует отметить, что Бернар Тапи, в последнее время отошел от активной политической деятельности. У него рак желудка, и, как сообщают местные СМИ, его здоровье ухудшается.
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