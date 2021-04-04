У Франції побили і пограбували місцевого мільйонера Бернара Тапі

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За наявною інформацією, чотири зловмисника пробралися в будинок до Тапі, поки бізнесмен з дружиною спали. Житло мільйонера розташовується на південний схід від Парижа, в департаменті Сена і Марна. Злочинці зв'язали чоловіка і його дружину, завдавши їм по кілька ударів. Потім вони пограбували будинок і зникли. Тапі з дружиною змогли викликати лікарів.

Медики оглянули Бернара Тапі і його дружину, але вирішили не госпіталізувати їх. Травми не були важкими.

Слід зазначити, що Бернар Тапі, останнім часом відійшов від активної політичної діяльності. У нього рак шлунка, і, як повідомляють місцеві ЗМІ, його здоров'я погіршується.

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