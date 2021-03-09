Франція: спецслужби виявили подільника терориста, який обезголовив вчителя

47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в журналі Charlie Hebdo. 16 жовтня в вагоні метро на Паті з криками “Аллаху акбар!” напав озброєний кухонним ножем молодий виходець із Чечні і обезголовив викладача.
Нападник був застрелений поліцією. Його поховали в Чечні на початку грудня.
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Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад на вчителя ісламістським терактом. Розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції. Після нападу відкрито понад 80 розслідувань за фактом розпалювання ненависті в інтернеті. Поліція провела рейди і обшуки вдома у десятків підозрюваних радикальних ісламістів.
Демонстрації в містах Франції в пам’ять про вбитого викладача зібрали тисячі учасників. Паті був посмертно нагороджений орденом Почесного легіону.