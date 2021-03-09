Франція: спецслужби виявили подільника терориста, який обезголовив вчителя

Що відомо

Останні повідомлення перед тим, як його застрелили поліцейські, 18-річний Абдуллах Анзор писав в Instagram користувачеві Dnevnik_71, яким виявився виходець з Таджикистану Фарук Шамі. На своєму сайті він видає себе за незалежного журналіста, який висвітлює діяльність бойовиків незаконних збройних формувань в Сирії, проте, як відзначає видання, в дійсності є активним учасником угрупування “Хайат Тахрір аш-Шам” (одна з назв організації “Джебхат ан-Нусра”).

Деталі

Чоловік обговорював з Анзоровим тему релігії, в той час як молодий чоловік розповідав йому про бажання поїхати до Сирії, а пізніше — “вести джихад” у Франції. За даними ФБР США, які отримали французькі слідчі, Шамі вів переписку, перебуваючи в сирійській провінції Ідліб.

Цитата

“Якщо розслідування не дозволяють на даному етапі виявити того, хто ним керував, то численні контакти вбивці із радикальними ісламістами в Сирії викликають питання, чому не вдалося виявити його радикалізацію”, — робить висновок газета.

Що передувало

47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в журналі Charlie Hebdo. 16 жовтня в вагоні метро на Паті з криками “Аллаху акбар!” напав озброєний кухонним ножем молодий виходець із Чечні і обезголовив викладача.

Нападник був застрелений поліцією. Його поховали в Чечні на початку грудня.

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Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад на вчителя ісламістським терактом. Розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції. Після нападу відкрито понад 80 розслідувань за фактом розпалювання ненависті в інтернеті. Поліція провела рейди і обшуки вдома у десятків підозрюваних радикальних ісламістів.

Демонстрації в містах Франції в пам’ять про вбитого викладача зібрали тисячі учасників. Паті був посмертно нагороджений орденом Почесного легіону.