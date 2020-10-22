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У Парижі відбулася церемонія прощання з убитим учителем

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Сорбонні пройшла церемонія прощання з учителем Самюелем Паті, убитим 16 жовтня в передмісті Парижа. На заході були присутні кілька сотень людей, серед яких президент Франції Емманюель Макрон і близько 100 школярів, пише “Радіо Свобода”, передає УНН.

Під час свого виступу Макрон підкреслив, що вчитель був убитий “боягузами” за те, що представляв світські і демократичні цінності Франції.

Перед церемонією президент Макрон нагородив вчителя орденом Почесного легіону посмертно. Паті буде командором ордена, це третя за старшинством ступінь нагороди. Посмертне нагородження нею — виняткова рідкість.

47-річного Паті було вбито минулої п’ятниці, 16 жовтня. Незадовго до загибелі він показував учням карикатури журналу Charlie Hebdo на шанованого в ісламі пророка Магомета, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози.

Підозрюваний у вбивстві — 18-річний уродженець Москви Абдулах Анзоров, його сім’я у 2008 році попросила у Франції притулок. Він виклав в свій твітер фотографію обезголовленого Паті, заявивши, що “стратив” його за образу пророка. Анзорова застрелила поліція під час затримання.

Злочин розслідують як теракт. У містах Франції пройшли численні акції пам’яті.

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