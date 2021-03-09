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Франция: спецслужбы обнаружили подельника террориста, который обезглавил учителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Французские следователи установили личность человека из Сирии, с которым общался радикальный исламист, что обезглавил школьного учителя Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин в октябре 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета Le Parisien, передает УНН.

Что известно

Последние сообщения перед тем, как его застрелили полицейские, 18-летний Абдуллах Анзор писал в Instagram пользователю Dnevnik_71, которым оказался выходец из Таджикистана Фарук Шами. На своем сайте он выдает себя за независимого журналиста, освещающего деятельность боевиков незаконных вооруженных формирований в Сирии, однако, как отмечает издание, в действительности является активным участником группировки “Хайат Тахрир аш-Шам” (одно из названий организации “Джебхат ан-Нусра”).

Детали

Мужчина обсуждал с Анзоровим тему религии, в то время как молодой человек рассказывал ему о желании поехать в Сирию, а позже — “вести джихад” во Франции. По данным ФБР США, которые получили французские следователи, Шами вел переписку, находясь в сирийской провинции Идлиб.

Цитата

“Если расследования не позволяют на данном этапе выявить того, кто им руководил, то многочисленные контакты убийцы с радикальными исламистами в Сирии вызывают вопрос, почему не удалось обнаружить его радикализации”, — делает вывод газета.

Что предшествовало

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками “Аллаху акбар!” напал вооруженный кухонным ножом молодой выходец из Чечни и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. Его похоронили в Чечне в начале декабря.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. После нападения открыто более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете. Полиция провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов.

Демонстрации в городах Франции в память об убитом преподавателя собрали тысячи участников. Пати был посмертно награжден орденом Почетного легиона.

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