Во Франции назвали критику Д.Трампом канцлера Германии А.Меркель нейпринятною для европейцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен заявил, что критика избранного президента США Дональда Трампа относительно канцлера Германии Ангелы Меркель является неприемлемой для европейцев, передает УНН со ссылкой на The Independent.
"Чем больше Трамп делает таких заявлений, тем больше европейцы сплачиваются. Атака на канцлера не является аргументом, который мы можем принять, как французы или европейцы", - сказал М.Сапен.
По его словам, критика Дональдом Трампом канцлера Ангелы Меркель не может быть принята европейцами. А такие заявления новоизбранного президента США лишь укрепляют европейскую солидарность.
Напомним, накануне в интервью The Sunday Times Дональд Трамп заявил , А.Меркель сделала большую ошибку введя политику открытых дверей в отношении мигрантов. Он предположил что именно эта политика была причиной расстрела рождественской ярмарки тунисцем в Берлине.