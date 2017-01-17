У Франції назвали критику Д.Трампом канцлера Німеччини А.Меркель нейпринятною для європейців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр економіки та фінансів Франції Мішель Сапен заявив, що критика обраного президента США Дональда Трампа щодо канцлера Німеччини Ангели Меркель є неприйнятною для європейців, передає УНН з посиланням на The Independent.
"Чим більше Трамп робить таких заявив, тим більше європейці згуртовуються. Атака на канцлера не є аргументом, який ми можемо прийняти, як французи або європейці ", - сказав М.Сапен.
За його словами, критика Дональдом Трампом канцлера Ангелу Меркель не може бути прийнятою європейцями. А такі заяви новообраного президента США лише зміцнюють європейську солідарність.
Нагадаємо, напередодні у інтерв’ю The Sunday Times Дональд Трамп заявив, А.Меркель зробила велику помилку запровадивши політику відкритих дверей щодо мігрантів. Він припустив що саме ця політика була причиною розстрілу різдвяної ярмарки тунісцем в Берліні.