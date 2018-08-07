Во Франции массово умирают дельфины

"На телах большинства найденных дельфинов были обнаружены характерные для попадания в рыболовные сети раны", - заявил Оливье Ван Каннет, биолог исследовательского центра "Пелагис", изучающего морских млекопитающих и птиц.



Порезы от рыболовных сетей, ампутированные плавники, сломанные клювы и следы удушья - вот некоторые из признаков того, что их смерть, вероятнее всего, связана с нелегальным рыболовным промыслом.



Большинство дельфинов попадают в крупные траловые сети, которые могут быть развернуты между двумя малыми судами или одним большим траулером. Во Франции около трети рыболовных судов - траулеры.



Тесты специальных систем, которые помогали бы морским млекопитающим не попадать в сети, пока не принесли результатов.



Напомним, в среду 38 гринд (черных дельфинов) выбросились на западный берег острова Южный Новой Зеландии.

Напомним, более 150 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег в Западной Австралии.