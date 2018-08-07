Во Франции массово умирают дельфины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Около 700 мертвых дельфинов были выброшены на атлантическое побережье Франции в период с января по апрель 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
"На телах большинства найденных дельфинов были обнаружены характерные для попадания в рыболовные сети раны", - заявил Оливье Ван Каннет, биолог исследовательского центра "Пелагис", изучающего морских млекопитающих и птиц.
Порезы от рыболовных сетей, ампутированные плавники, сломанные клювы и следы удушья - вот некоторые из признаков того, что их смерть, вероятнее всего, связана с нелегальным рыболовным промыслом.
Большинство дельфинов попадают в крупные траловые сети, которые могут быть развернуты между двумя малыми судами или одним большим траулером. Во Франции около трети рыболовных судов - траулеры.
Тесты специальных систем, которые помогали бы морским млекопитающим не попадать в сети, пока не принесли результатов.
Напомним, в среду 38 гринд (черных дельфинов) выбросились на западный берег острова Южный Новой Зеландии.
Напомним, более 150 черных дельфинов (гринд) выбросились на берег в Западной Австралии.