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У Франції масово гинуть дельфіни

У Франції масово гинуть дельфіни

Київ • УНН

 • 9575 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Близько 700 мертвих дельфінів були викинуті на атлантичне узбережжя Франції в період з січня по квітень 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

"На тілах більшості знайдених дельфінів були виявлені характерні для потрапляння в риболовні сіті рани", - заявив Олів'є Ван Каннето, біолог дослідного центру "Пелагіс", який вивчає морських ссавців і птахів.

Порізи від риболовних сітей, ампутовані плавники, зламані дзьоби і сліди задушення - ось деякі з ознак того, що їх смерть, найімовірніше, пов'язана з нелегальним рибальським промислом.

Більшість дельфінів потрапляють у великі тралові сіті, які можуть бути розгорнуті між двома малими суднами або одним великим траулером. У Франції близько третини риболовних суден - траулери.

Тести спеціальних систем, які допомагали б морським ссавцям не потрапляти в мережі, поки не принесли результатів.

Нагадаємо, в середу 38 гринд (чорних дельфінів) викинулися на західний берег острова Південний Нової Зеландії.

Нагадаємо, більше 150 чорних дельфінів (гринд) викинулися на берег в Західній Австралії.

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