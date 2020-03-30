Во Франции из-за COVID-19 умерли уже более 2600 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82827 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99339 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102083 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101384 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109281 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97692 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104359 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106392 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131356 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 108353 просмотра
Актуальное
Во Франции из-за COVID-19 умерли уже более 2600 человек

Во Франции из-за COVID-19 умерли уже более 2600 человек

Киев  •  УНН

 • 20758 просмотра

КИЇВ. 30 марта. УНН. Во Франции из-за COVID-19 умерли уже более 2600 человек. За воскресенье заболевание унесло жизни 292 человек, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон, передает УНН со ссылкой на DW.

Однако статистика охватывает лишь те случаи, когда пациенты скончались в клинике.

Случаи, когда заболевшие коронавирусной инфекцией умирали у себя дома или в домах престарелых, начнут учитывать лишь с 30 марта.

Во Франции подтверждено уже более 40 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

19350 инфицированных пациентов проходят лечение в больницах, из них 4630 человек находятся в реанимации.

Напомним, количество инфицированных коронавируса в мире превысило 720 000 человек.

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