Во Франции из-за COVID-19 умерли уже более 2600 человек
Киев • УНН
КИЇВ. 30 марта. УНН. Во Франции из-за COVID-19 умерли уже более 2600 человек. За воскресенье заболевание унесло жизни 292 человек, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон, передает УНН со ссылкой на DW.
Однако статистика охватывает лишь те случаи, когда пациенты скончались в клинике.
Случаи, когда заболевшие коронавирусной инфекцией умирали у себя дома или в домах престарелых, начнут учитывать лишь с 30 марта.
Во Франции подтверждено уже более 40 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.
19350 инфицированных пациентов проходят лечение в больницах, из них 4630 человек находятся в реанимации.
Напомним, количество инфицированных коронавируса в мире превысило 720 000 человек.