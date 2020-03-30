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У Франції через COVID-19 померли вже понад 2600 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Франції через COVID-19 померли вже понад 2600 людей. За неділю захворювання забрало життя 292 осіб, повідомив глава генеральної дирекції охорони здоров'я Франції Жером Саломон, передає УНН з посиланням на DW.

Однак статистика охоплює лише ті випадки, коли пацієнти померли в клініці.

Випадки, коли хворі на коронавірусну інфекцію вмирали у себе вдома або в будинках для людей похилого віку, почнуть враховувати лише з 30 березня.

У Франції підтверджено вже більше 40 тисяч випадків зараження SARS-CoV-2.

19350 інфікованих пацієнтів проходять лікування в лікарнях, з них 4630 осіб перебувають в реанімації.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 720 тисяч осіб.

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