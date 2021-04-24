Во Франции 140 лицам вместо вакцины Pfizer вкололи физраствор
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Во Франции 140 жителей города Эперне стали жертвами ошибки в центре вакцинации. Вместо вакцины Pfizer им сделали инъекцию физиологической сыворотки, к счастью, без последствий для здоровья, сообщает УНН со ссылкой на France Blue.
Детали
Так, во вторник, 20 апреля, в центре вакцинации Эперне 140 человек были вакцинированы не вакциной Pfizer, а физиологической сывороткой.
Эта инъекция не влияет на здоровье, так как физиологическая сыворотка представляет собой раствор соленой воды, используемой в различных процедурах, таких как очистка ран или в качестве растворителя при инъекциях.
Центр вакцинации осознал свою ошибку на следующее утро, в среду, и немедленно связался со 140 заинтересованными лицами.
Они смогли поговорить с врачом, чтобы ответить на их вопросы и записаться на прием. Некоторые получили свою дозу в пятницу, 23 апреля, другие будут вакцинированы в среду, 28 апреля.
На данном этапе власти не комментируют причины этой ошибки.
Дополнение
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что пик третьей волны пандемии COVID-19 во Франции "кажется, уже позади" . По его словам, ограничения на поездки, введенные в стране, будут ослаблены с начала следующего месяца.