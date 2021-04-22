Третя хвиля коронавірусу "здається, вже позаду": Франція послабить обмеження на пересування

Деталі

Кастекс повідомив, що за останні 10 днів сталося "реальне зниження циркуляції вірусу", підтвердивши, що обмеження, які обмежують пересування людей радіусом в 10 кілометрів від їхніх будинків, будуть зняті з 3 травня.

Прем'єр-міністр також заявив, що "магазини, деякі культурні та спортивні заходи і тераси кафе" можуть відкритися "приблизно в середині травня", в залежності від розвитку ситуації.

Він наголосив, що уряд також може дозволити відкриття закладів на регіональній основі, починаючи з районів з більш низькою поширеністю вірусу.

Доповнення

Франція з 3 квітня ввела загальнонаціональний карантин терміном на один місяць.

Загальнонаціональний карантин включає комендантську годину з 19:00 і заборону віддалятися від місця проживання більш ніж на 10 кілометрів.

На додаток до заходів, які вже існують, передбачалося закриття шкіл у відповідності з термінами, визначеними главою держави.

Так, школярі перейшли на дистанційне навчання на місяць, студенти - на 2 тижні. Дитячі садки і початкові школи знову відкриються 26 квітня, а через тиждень - середні школи.