Третя хвиля коронавірусу "здається, вже позаду": Франція послабить обмеження на пересування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив в четвер, що пік третьої хвилі пандемії COVID-19 у Франції "здається, вже позаду". За його словами, обмеження на поїздки, введені в країні, будуть ослаблені з початку наступного місяця, передає УНН з посиланням на France 24.
Деталі
Кастекс повідомив, що за останні 10 днів сталося "реальне зниження циркуляції вірусу", підтвердивши, що обмеження, які обмежують пересування людей радіусом в 10 кілометрів від їхніх будинків, будуть зняті з 3 травня.
Прем'єр-міністр також заявив, що "магазини, деякі культурні та спортивні заходи і тераси кафе" можуть відкритися "приблизно в середині травня", в залежності від розвитку ситуації.
Він наголосив, що уряд також може дозволити відкриття закладів на регіональній основі, починаючи з районів з більш низькою поширеністю вірусу.
Доповнення
Франція з 3 квітня ввела загальнонаціональний карантин терміном на один місяць.
Загальнонаціональний карантин включає комендантську годину з 19:00 і заборону віддалятися від місця проживання більш ніж на 10 кілометрів.
На додаток до заходів, які вже існують, передбачалося закриття шкіл у відповідності з термінами, визначеними главою держави.
Так, школярі перейшли на дистанційне навчання на місяць, студенти - на 2 тижні. Дитячі садки і початкові школи знову відкриються 26 квітня, а через тиждень - середні школи.