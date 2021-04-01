Во Франции усиливают карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Франция с 3 апреля вводит общенациональный карантин сроком на один месяц. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Sechos.
Детали
Во Франции ограничения, действующие с середины марта в 19 департаментах продлили на всей территории страны еще на четыре недели с 3 апреля, заявил Эммануэль Макрона. Общенациональный карантин включая комендантский час с 19:00 и запрет удаляться от места проживания более чем на 10 километров.
В дополнение к этим мерам, которые уже существуют, предполагается закрытие школ в соответствии со сроками, определенными главой государства.
Так, со следующего школьники переходят на дистанционное обучение в месяц, студенты - на 2 недели. Детские сады и начальные школы снова откроются 26 апреля, а через неделю - средние школы.
По данным сайта Worldometers, во Франции зафиксировали 4644423 случаев коронавируса, 95640 человек скончались.
Напомним
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о своих планах сделать прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Во Франции сообщили, что зафиксировали новый штамм коронавируса. Правительство Франции одобрило к применению однократной вакцину Johnson & Johnson.
В связи с напряженной эпидемической ситуацией власти Франции ранее ввела в дополнение к комендантского часа с 18:00 до 06:00 локальный режим самоизоляции в выходные в Ницце и ряде других городов департамента Приморские Альпы, а также в Дюнкерке и департаменте Па-де Кале на севере страны.