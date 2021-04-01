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У Франції посилюють карантин

У Франції посилюють карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Франція з 3 квітня вводить загальнонаціональний карантин строком на один місяць. Про це пише УНН з посиланням на Le Sechos.

Деталі

У Франції обмеження, що діють з середини березня в 19 департаментах продовжили на всій території країни ще на чотири тижні з 3 квітня, заявив Еммануель Макрон. Загальнонаціональний карантин включає комендантську годину з 19:00 і заборону віддалятися від місця проживання більш, ніж на 10 кілометрів. 

На додаток до цих заходів, що вже існують, передбачається закриття шкіл відповідно до термінів, визначених главою держави.

Так, з наступного школярі переходять на дистанційне навчання на місяць, студенти - на 2 тижні. Дитячі садки та початкові школи знову відкриються 26 квітня, а через тиждень - середні школи.

За даними сайту Worldometers, у Франції зафіксували 4 644 423 випадків коронавірусу, 95 640 осіб померли.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив про свої плани зробити щеплення від коронавірусу вакциною компанії AstraZeneca. У Франції повідомили, що зафіксували новий штам коронавірусу. Уряд Франції схвалив до використання однодозову вакцину Johnson&Johnson.

У зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією влада Франції раніше ввела в додаток до комендантської години з 18:00 до 06:00 локальний режим самоізоляції у вихідні в Ніцці і ряді інших міст департаменту Приморські Альпи, а також в Дюнкерку і департаменті Па-де-Кале на півночі країни.

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