У Франції посилюють карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Франція з 3 квітня вводить загальнонаціональний карантин строком на один місяць. Про це пише УНН з посиланням на Le Sechos.
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У Франції обмеження, що діють з середини березня в 19 департаментах продовжили на всій території країни ще на чотири тижні з 3 квітня, заявив Еммануель Макрон. Загальнонаціональний карантин включає комендантську годину з 19:00 і заборону віддалятися від місця проживання більш, ніж на 10 кілометрів.
На додаток до цих заходів, що вже існують, передбачається закриття шкіл відповідно до термінів, визначених главою держави.
Так, з наступного школярі переходять на дистанційне навчання на місяць, студенти - на 2 тижні. Дитячі садки та початкові школи знову відкриються 26 квітня, а через тиждень - середні школи.
За даними сайту Worldometers, у Франції зафіксували 4 644 423 випадків коронавірусу, 95 640 осіб померли.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив про свої плани зробити щеплення від коронавірусу вакциною компанії AstraZeneca. У Франції повідомили, що зафіксували новий штам коронавірусу. Уряд Франції схвалив до використання однодозову вакцину Johnson&Johnson.
У зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією влада Франції раніше ввела в додаток до комендантської години з 18:00 до 06:00 локальний режим самоізоляції у вихідні в Ніцці і ряді інших міст департаменту Приморські Альпи, а також в Дюнкерку і департаменті Па-де-Кале на півночі країни.