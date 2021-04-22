Третья волна коронавируса “кажется, уже позади”: Франция ослабит ограничения на передвижение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в четверг, что пик третьей волны пандемии COVID-19 во Франции “кажется, уже позади”. По его словам, ограничения на поездки, введенные в стране, будут ослаблены с начала следующего месяца, передает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Кастекс сообщил, что за последние 10 дней произошло “реальное снижение циркуляции вируса”, подтвердив, что ограничения, ограничивающие передвижение людей радиусом в 10 километров от их домов, будут сняты с 3 мая.
Премьер-министр также заявил, что “магазины, некоторые культурные и спортивные мероприятия и террасы кафе” могут открыться “примерно в середине мая”, в зависимости от развития ситуации.
Он подчеркнул, что правительство также может разрешить открытие заведений на региональной основе, начиная с районов с более низкой распространенностью вируса.
Дополнение
Франция с 3 апреля ввела общенациональный карантин сроком на один месяц.
Общенациональный карантин включает комендантский час с 19:00 и запрет удаляться от места проживания более чем на 10 километров.
В дополнение к мерам, которые уже существуют, предполагалось закрытие школ в соответствии со сроками, определенными главой государства.
Так, школьники перешли на дистанционное обучение на месяц, студенты — на 2 недели. Детские сады и начальные школы снова откроются 26 апреля, а через неделю — средние школы.