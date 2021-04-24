У Франції 140 особам замість вакцини Pfizer вкололи фізрозчин

Деталі

Так, у вівторок, 20 квітня, в центрі вакцинації Еперне 140 осіб були вакциновані не вакциною Pfizer, а фізіологічною сироваткою.

Ця ін'єкція не впливає на здоров'я, так як фізіологічна сироватка являє собою розчин солоної води, що використовується в різних процедурах, таких як очищення ран або в якості розчинника під час ін'єкцій.

Центр вакцинації усвідомив свою помилку на наступний ранок, в середу, і негайно зв'язався зі 140 зацікавленими особами.

Вони змогли поговорити з лікарем, щоб відповісти на їхні запитання і записатися на прийом. Деякі отримали свою дозу в п'ятницю, 23 квітня, інші будуть вакциновані в середу, 28 квітня.

На даному етапі влада не коментує причини цієї помилки.

Доповнення

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що пік третьої хвилі пандемії COVID-19 у Франції "здається, вже позаду". За його словами, обмеження на поїздки, введені в країні, будуть ослаблені з початку наступного місяця.