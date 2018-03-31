Во Франции возле автотрассы упал самолет, двое людей погибли

По свидетельствам очевидцев, пилот, скорее всего, не справился с управлением и около 13 часов (по киевскому времени - ред.) резко снизился и задел светофор. После столкновения самолет упал на край шоссе.

Как сообщал УНН, в центральной части Турции во время тренировки разбился военный самолет.