Во Франции возле автотрассы упал самолет, двое людей погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Во Франции недалеко от города Сен-Шамон возле автотрассы упал самолет, два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo.
По свидетельствам очевидцев, пилот, скорее всего, не справился с управлением и около 13 часов (по киевскому времени - ред.) резко снизился и задел светофор. После столкновения самолет упал на край шоссе.
Как сообщал УНН, в центральной части Турции во время тренировки разбился военный самолет.