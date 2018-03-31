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У Франції біля автотраси впав літак, двоє людей загинули

У Франції біля автотраси впав літак, двоє людей загинули

Київ • УНН

 • 9074 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Франції недалеко від міста Сен-Шамон біля автотраси впав літак, двоє людей загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo.

За свідченнями очевидців, пілот, скоріше за все, не впорався з керуванням і близько 13 години (за київським часом – ред.) різко знизився і зачепив світлофор. Після зіткнення літак впав на край шосе.

Як повідомляв УНН, в центральній частині Туреччини під час тренування розбився військовий літак.

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