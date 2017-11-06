Во фракции коалиции ожидают активизации НАБУ по делу Левочкина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В "Народном фронте" ожидают активизации расследования Национального антикоррупционного бюро по делу против экс-главы Администрации Президента Сергея Левочкина. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции Максим Бурбак, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что у Левочкина нет индульгенции. Мы ждем активизации НАБУ по делу Левочкина", - отметил Бурбаки.
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Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что расследование против нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, подозреваемого в незаконном обогащении, продвигается медленно из-за зарегистрированого за рубежом имущества.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро возбудило производство по факту возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Левочкина еще 26 мая.