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У фракції коаліції очікують активізації НАБУ у справі Льовочкіна

Київ • УНН

 • 4994 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У “Народному фронті” очікують на активізацію розслідування Національного антикорупційного бюро у справі проти екс-очільника Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив лідер фракції Максим Бурбак, передає кореспондент УНН.

"Я сподіваюся, що у Льовочкіна немає індульгенції. Ми чекаємо активізацію НАБУ у справі Льовочкіна“,- зазначив Бурбак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У справі Льовочкіна не може бути швидкого результату - НАБУ

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що розслідування проти нардепа від “Опозиційного блоку” Сергія Льовочкіна, підозрюваного в незаконному збагаченні, просувається повільно через зареєстроване за кордоном майно

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро порушило провадження за фактом можливого незаконного збагачення народного депутата Сергія Льовочкіна ще 26 травня.

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