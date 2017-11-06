У фракції коаліції очікують активізації НАБУ у справі Льовочкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У “Народному фронті” очікують на активізацію розслідування Національного антикорупційного бюро у справі проти екс-очільника Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив лідер фракції Максим Бурбак, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюся, що у Льовочкіна немає індульгенції. Ми чекаємо активізацію НАБУ у справі Льовочкіна“,- зазначив Бурбак.
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Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що розслідування проти нардепа від “Опозиційного блоку” Сергія Льовочкіна, підозрюваного в незаконному збагаченні, просувається повільно через зареєстроване за кордоном майно
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро порушило провадження за фактом можливого незаконного збагачення народного депутата Сергія Льовочкіна ще 26 травня.