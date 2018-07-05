Во фракции БПП заявили, что готовы проголосовать лишь по вопросу АКС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" после срыва обновление состава ЦИК готова только один раз проголосовать - по правке для создания Антикоррупционного суда. Об этом в кулуарах парламента заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"Как вы видели, сегодня был провален вопрос обновления ЦИК... Из-за того, что произошло, мы считаем, что Верховная Рада не имеет никакого права работать до результативного рассмотрения этого вопроса. Но фракция БПП вернется в сессионный зал для рассмотрения только одного вопроса, кроме ЦИК. Это вопрос, который касается создания Антикоррупционного суда", - сообщил А.Герасимов.
Со своей стороны, народный депутат от фракции БПП, представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко объяснила, что это голосование касается поправки к закону о суде и судоустройстве, предусматривающей, что Антикоррупционный суд должен рассматривать апелляции в коррупционных делах.
"БПП единственный раз сможет выйти на голосование, если этот вопрос будет вынесен в зал - где будет эта поправка, и АКС будет эффективно работать", - резюмировала И.Луценко.
Как сообщал УНН, фракция Блок Петра Порошенко заявила, что не будет голосовать в парламенте, если Верховная Рада не примет решение рассмотреть вопрос обновления состава ЦИК сегодня.
Напомним, Верховная Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.