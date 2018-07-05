У фракції БПП заявили, що готові проголосувати лише щодо питання АКС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Фракція “Блок Петра Порошенка” після зриву оновлення складу ЦВК готова тільки один раз проголосувати — за правку для створення Антикорупційного суду. Про це в кулуарах парламенту заявив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
“Як ви бачили, сьогодні було провалено питання оновлення ЦВК... Через те, що відбулося, ми вважаємо, що Верховна Рада немає жодного права працювати до результативного розгляду цього питання. Але фракція БПП повернеться у сесійну залу для розгляду тільки одного питання, крім ЦВК. Це питання, яке стосується створення Антикорупційного суду”, — повідомив А.Герасимов.
Зі свого боку, народний депутат від фракції БПП, представник Президента України у парламенті Ірина Луценко пояснила, що це голосування стосується поправки до закону про суд і судоустрій, яка передбачає, що Антикорупційний суд має розглядати апеляції в корупційних справах.
“БПП єдиний раз зможе вийти на голосування, якщо це питання буде винесено до залу - де буде ця поправка, і АКС зможе ефективно працювати”, — резюмувала І.Луценко.
Як повідомляв УНН, фракція Блок Петра Порошенка заявила, що не буде голосувати у парламенті, якщо Верховна Рада не ухвалить рішення розглянути питання оновлення складу ЦВК сьогодні.
Нагадаємо, Верховна Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.