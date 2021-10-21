В Фокстрот – безопасно: главные принципы работы в "покрасневших" регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Магазины омниканальной сети электронной и бытовой техники работают во всех городах присутствия бренда с соблюдением требований для безопасного посещения и покупок. Для тех же, кто планирует остаться дома, заказ можно сделать онлайн на FOXTROT.UA с быстрой доставкой.
Сеть Фокстрот заранее подготовилась к нововведениям по усилению карантинных требований в октябре 2021 года. Компания продолжает работу в соответствии с Постановлением КМУ № 1236 от 09.12.2020 г., чтобы предоставлять качественный и безопасный сервис в максимально удобный покупателям способ и привычными каналами взаимодействия.
Почему стоит выбирать Фокстрот:
• широкое территориальное покрытие — 165 магазинов в 90 городах страны;
• вакцинированный персонал;
• мощный интернет-магазин foxtrot.ua, работающий в режиме 24/7;
• доступны бесконтактные виды оплаты и покупки техники в кредит;
• безопасная доставка интернет-заказов в более 28 тыс. населенных пунктов страны;
• возможность самовывоза товара из магазина за 3 минуты или получения в один клик в одном из 7000 почтоматов Новой почты.
— Мы делаем все возможное для того, чтобы во время новой волны заболевания на Covid-19, обеспечить нашим посетителям быстрый и комфортный шопинг как оффлайн, так и онлайн. Просим всех с пониманием отнестись к требованиям МОЗ, в общественных местах пользоваться масками и прислушиваться к советам врачей. Ведь таким образом мы заботимся о здоровье друг друга и, собственно, предотвращаем распространение вируса, — отмечают в пресс-службе компании.
Справка: Фокстрот — национальный бренд с 27-летней историей, один из крупнейших ритейлеров по количеству магазинов цифровой и бытовой техники и объемам продаж. Представлен 165 розничными магазинами в 90 городах страны и онлайн-площадкой FOXTROT.UA. Для покупателей доступна кэшбек-программа ФоксFan, благодаря которой они могут экономить на каждой следующей покупке. Количество ее сторонников достигает уже 12 млн украинцев.