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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 20451 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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У Фокстрот - безпечно: головні принципи роботи у "почервонілих" регіонах

Київ • УНН

 • 32540 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Магазини омніканальної мережі електронної та побутової техніки працюють у всіх містах присутності бренду із дотриманням вимог для безпечного відвідування та покупок. Для тих же, хто планує залишитися вдома, замовлення можна зробити онлайн на FOXTROT.UA зі швидкою доставкою.

У Фокстрот - безпечно: головні принципи роботи у "почервонілих" регіонах

Мережа Фокстрот заздалегідь підготувалася до нововведень із посилення карантинних вимог у жовтні 2021 року. Компанія продовжує роботу відповідно до Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 р., щоб надавати якісний і безпечний сервіс у максимально зручний покупцям спосіб та звичні канали взаємодії.

Чому варто обирати Фокстрот:

• широке територіальне покриття — 165 магазинів у 90 містах країни;
• вакцинований персонал;
• потужний інтернет-магазин foxtrot.ua, що працює в режимі 24/7;
• доступні безконтактні види оплати та купівлі техніки у кредит;
• безпечна доставка інтернет-замовлень у понад 28 тис. населених пунктів країни;
• можливість самовивозу товару з магазину за 3 хвилини або ж отримання в один клік в одному з 7 000 поштоматів Нової пошти.

— Ми робимо все можливе для того, щоб під час нової хвилі захворювання на Covid-19, забезпечити нашим відвідувачам швидкий та комфортний шопінг як офлайн, так і онлайн. Просимо всіх з розумінням поставитися до визначених вимог МОЗ, у громадських місцях користуватися масками та дослухатися до порад лікарів. Адже таким чином ми піклуємося про здоров’я один одного та, власне, запобігаємо розповсюдженню вірусу, — зазначають у прес-службі компанії

Довідка: Фокстрот — національний бренд з 27-річною історією, один з найбільших ритейлерів за кількістю магазинів цифрової та побутової техніки й обсягами продажів. Представлений 165 роздрібними магазинами у 90 містах країни та онлайн-майданчиком FOXTROT.UA. Для покупців доступна кешбек-програма ФоксFan, завдяки якій вони мають змогу заощаджувати на кожній наступній покупці. Кількість її прихильників сягає вже 12 млн українців.

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