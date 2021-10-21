У Фокстрот - безпечно: головні принципи роботи у "почервонілих" регіонах

Мережа Фокстрот заздалегідь підготувалася до нововведень із посилення карантинних вимог у жовтні 2021 року. Компанія продовжує роботу відповідно до Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 р., щоб надавати якісний і безпечний сервіс у максимально зручний покупцям спосіб та звичні канали взаємодії.

Чому варто обирати Фокстрот:

• широке територіальне покриття — 165 магазинів у 90 містах країни;

• вакцинований персонал;

• потужний інтернет-магазин foxtrot.ua, що працює в режимі 24/7;

• доступні безконтактні види оплати та купівлі техніки у кредит;

• безпечна доставка інтернет-замовлень у понад 28 тис. населених пунктів країни;

• можливість самовивозу товару з магазину за 3 хвилини або ж отримання в один клік в одному з 7 000 поштоматів Нової пошти.

— Ми робимо все можливе для того, щоб під час нової хвилі захворювання на Covid-19, забезпечити нашим відвідувачам швидкий та комфортний шопінг як офлайн, так і онлайн. Просимо всіх з розумінням поставитися до визначених вимог МОЗ, у громадських місцях користуватися масками та дослухатися до порад лікарів. Адже таким чином ми піклуємося про здоров’я один одного та, власне, запобігаємо розповсюдженню вірусу, — зазначають у прес-службі компанії

Довідка: Фокстрот — національний бренд з 27-річною історією, один з найбільших ритейлерів за кількістю магазинів цифрової та побутової техніки й обсягами продажів. Представлений 165 роздрібними магазинами у 90 містах країни та онлайн-майданчиком FOXTROT.UA. Для покупців доступна кешбек-програма ФоксFan, завдяки якій вони мають змогу заощаджувати на кожній наступній покупці. Кількість її прихильників сягає вже 12 млн українців.