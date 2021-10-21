У Фокстрот - безпечно: головні принципи роботи у "почервонілих" регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Магазини омніканальної мережі електронної та побутової техніки працюють у всіх містах присутності бренду із дотриманням вимог для безпечного відвідування та покупок. Для тих же, хто планує залишитися вдома, замовлення можна зробити онлайн на FOXTROT.UA зі швидкою доставкою.
Мережа Фокстрот заздалегідь підготувалася до нововведень із посилення карантинних вимог у жовтні 2021 року. Компанія продовжує роботу відповідно до Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 р., щоб надавати якісний і безпечний сервіс у максимально зручний покупцям спосіб та звичні канали взаємодії.
Чому варто обирати Фокстрот:
• широке територіальне покриття — 165 магазинів у 90 містах країни;
• вакцинований персонал;
• потужний інтернет-магазин foxtrot.ua, що працює в режимі 24/7;
• доступні безконтактні види оплати та купівлі техніки у кредит;
• безпечна доставка інтернет-замовлень у понад 28 тис. населених пунктів країни;
• можливість самовивозу товару з магазину за 3 хвилини або ж отримання в один клік в одному з 7 000 поштоматів Нової пошти.
— Ми робимо все можливе для того, щоб під час нової хвилі захворювання на Covid-19, забезпечити нашим відвідувачам швидкий та комфортний шопінг як офлайн, так і онлайн. Просимо всіх з розумінням поставитися до визначених вимог МОЗ, у громадських місцях користуватися масками та дослухатися до порад лікарів. Адже таким чином ми піклуємося про здоров’я один одного та, власне, запобігаємо розповсюдженню вірусу, — зазначають у прес-службі компанії
Довідка: Фокстрот — національний бренд з 27-річною історією, один з найбільших ритейлерів за кількістю магазинів цифрової та побутової техніки й обсягами продажів. Представлений 165 роздрібними магазинами у 90 містах країни та онлайн-майданчиком FOXTROT.UA. Для покупців доступна кешбек-програма ФоксFan, завдяки якій вони мають змогу заощаджувати на кожній наступній покупці. Кількість її прихильників сягає вже 12 млн українців.