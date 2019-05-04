Во Флориде начали расследование в связи с инцидентом с Boeing 737
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Американские власти начали расследование в связи с тем, что в пятницу самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы ВПП базы ВМС США в Джексонвилле. Об этом пресс-служба базы сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Начато расследование в связи с инцидентом", - констатируется в заявлении.
В нем уточняется, что на борту самолета находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа.
Ранее УНН сообщал, что около города Джексонвилль в американском штате Флорида самолет Boeing 737 после приземления оказался в реке. Лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы. Представитель аэродрома уточнил, что это был рейс, летевший с военно-морской базы в заливе Гуантанамо.