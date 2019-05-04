Во Флориде начали расследование в связи с инцидентом с Boeing 737

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 74674 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100339 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103201 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104908 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128562 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112885 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138638 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130285 просмотра

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Во Флориде начали расследование в связи с инцидентом с Boeing 737

Во Флориде начали расследование в связи с инцидентом с Boeing 737

Киев  •  УНН

 • 6797 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Американские власти начали расследование в связи с тем, что в пятницу самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы ВПП базы ВМС США в Джексонвилле. Об этом пресс-служба базы сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Начато расследование в связи с инцидентом", - констатируется в заявлении.

В нем уточняется, что на борту самолета находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа.

Ранее УНН сообщал, что около города Джексонвилль в американском штате Флорида самолет Boeing 737 после приземления оказался в реке. Лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы. Представитель аэродрома уточнил, что это был рейс, летевший с военно-морской базы в заливе Гуантанамо.

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