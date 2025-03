Во Флориде Boeing 737 после приземления упал в реку

“У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия”, — написал он.

Офис шерифа Джексонвилла распространил фотографии, на которых видно, как лайнер частично погружен в воду. “Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы”, — говорится в сообщении.

Позже в офисе шерифа сообщили, что госпитализировали 21 пассажира самолета. Никто из них не получил серьезных травм.

Reuters со ссылкой на представителя военно-морского аэродрома в Джексонвилле уточняет, что на борту Boeing 737 были 136 человек. По его словам, лайнер после приземления съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку. Представитель аэродрома уточнил, что это был рейс, летевший с военно-морской базы в заливе Гуантанамо.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

— Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

На кадрах с места ЧП также видно, что на лайнере изображен логотип Miami Air International. Как уточняет Reuters, это чартерная авиакомпания, эксплуатирующая парк самолетов Boeing 737-800.

Напоминаем, эксперты из 9 стран обсудили сертификацию оборудования Boeing 737 MAX.