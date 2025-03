У Флориді Boeing 737 після приземлення впав у річку

“У нас літак в річці. Мене поінформували пожежники і рятувальники. Вони на місці події ”, - написав він.

Офіс шерифа Джексонвілла поширив фотографії, на яких видно, як лайнер частково занурений у воду. “Літак опинився на мілководді. Літак не затонув. Всі люди живі”, — йдеться в повідомленні.

Пізніше в офісі шерифа повідомили, що госпіталізували 21 пасажира літака. Ніхто з них не отримав серйозних травм.

Reuters з посиланням на представника військово-морського аеродрому в Джексонвіллі уточнює, що на борту Boeing 737 були 136 осіб. За його словами, лайнер після приземлення з’їхав зі злітно-посадкової смуги і впав в річку. Представник аеродрому уточнив, що це був рейс, що летів з військово-морської бази в затоці Гуантанамо.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

На кадрах з місця НП також видно, що на лайнері зображений логотип Miami Air International. Як уточнює Reuters, це чартерна авіакомпанія, що експлуатує парк літаків Boeing 737-800.

