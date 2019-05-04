У Флориді Boeing 737 після приземлення впав у річку

КИЇВ. 4 травня. УНН. Біля міста Джексонвілл в американському штаті Флорида літак Boeing 737 після приземлення опинився в річці. Про це повідомив мер Джексонвілла Ленні Керрі на своїй сторінці в Twitter, передає УНН з посиланням також на телеканал CNN.